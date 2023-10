Rast talianskej ekonomiky sa výrazne spomaľuje

Rím 29. októbra (TASR) - Výskumné centrum talianskeho podnikateľského zväzu Confindustria znížilo prognózy rastu domácej ekonomiky na budúci rok o viac ako polovicu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Hrubý domáci produkt (HDP) podľa Confindustrie tento rok stúpne približne len o 0,7 %. Prognózu na rok 2024 znížil o viac než polovicu na 0,5 % z 1,2 %, čo je tempo, s ktorým zväz počítal ešte v marci.



Motorom rastu je takmer výhradne spotreba domácností, uvádza sa v správe zverejnenej v sobotu (28. 10.). Dôvodom "prudkého spomalenia" ekonomiky je negatívny vplyv vysokých úrokových sadzieb na firmy a spotrebiteľov, ako aj pokles medzinárodného obchodu v tomto roku, uviedli experti Confindustria.



Priemyselná produkcia sa podľa nich znížila najmä v energeticky náročných odvetviach, ako je papierenský, chemický a hutnícky priemysel, ako aj v odvetviach patriacich do stavebníctva, napríklad v odvetví výroby drevených a kovových výrobkov. Naopak, zvýšenie dynamiky zaznamenali technologické odvetvia, ako napríklad farmaceutický priemysel a elektronika.



Spotreba domácností je síce "krehká ale odolná". Podľa aktuálnej prognózy budú výdavky domácností v druhej polovici roka tohto roka takmer stagnovať. V roku 2024 by mali vzrásť len mierne (+ 0,6 %).



Confindustria sa obáva poklesu investícií. Národný plán obnovy a odolnosti sa v tejto súvislosti považuje za kľúčový. Predpokladá sa, že hrubé fixné investície zaznamenajú prudké spomalenie, pričom tempo ich rastu sa v tomto roku spomalí len na 0,5 % z 9,7 % v roku 2022. V roku 2024 by sa potom mali znížiť o 0,1 %. Hlavným dôvodom je pretrvávajúca reštriktívna menová politika, ktorej negatívny vplyv je výraznejší, než sa očakávalo.