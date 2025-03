Odborník: Rast trhu tepelných čerpadiel ťahá najmä komerčný sektor

Bratislava 23. marca (TASR) - Za rastom trhu s tepelnými čerpadlami, hlavne so systémom vzduch-vzduch, je najmä komerčný sektor, kde nie sú zastropované ceny energií. To znamená, že pomer medzi elektrinou a plynom je nižší, ako pri rezidenčných zákazníkoch, a návratnosť tejto investície je tak oveľa rýchlejšia. Uviedol predseda Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá Vladimír Orovnický.



"Zároveň potreba chladenia je v komerčnom sektore výrazne silnejšia a využitím tejto technológie má zákazník vyriešenú nielen potrebu vykurovania, ale aj chladenie priestorov. V menšej miere za to môže aj podpora v dotačných schémach Zelená domácnostiam a Obnov dom, kde je táto technológia podporovaná v domoch, ktoré nie sú vybavené hydraulickým systémom," priblížil Orovnický.



Vzhľadom na neustále sa zmenšujúci stavebný trh a zastropované ceny energií, ktoré podľa jeho slov neumožňujú efektívne zavedenie technológie vzduch-voda pri výmene existujúcich zdrojov tepla, predseda zväzu očakáva, že segment rezidenčných tepelných čerpadiel bude naďalej stagnovať. Naopak, v komerčnom segmente a odvetví priemyslu predpokladá, že technológia tepelných čerpadiel bude vykazovať aj naďalej silný rast.