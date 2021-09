Rast tržieb maloobchodu z minulých mesiacov sa v júli zastavil

Bratislava 3. septembra (TASR) - Rast tržieb slovenského maloobchodu z minulých mesiacov sa v júli zastavil. Uviedol to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák v komentári k júlovým tržbám maloobchodu.



"V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli síce stále vyššie, dynamika ich medziročného rastu sa však spomalila zo 6,6 % na 1,5 %. Tržby sa tak opäť jemne vzdiali od maxím, ktoré dosahovali tesne pred vypuknutím pandémie na prelome rokov 2019 - 20," priblížil.



Dôvody mierne prekvapivého júlového poklesu tržieb sa podľa neho môžu rôzniť a pohybovať od vyprchávania efektu odloženej spotreby, ktorá pomáhala zvyšovať tržby v predchádzajúcich mesiacoch, až po znovuzrodenie cezhraničných dovoleniek, ktoré presunuli časť tržieb (počas zahraničných dovoleniek) do zahraničia.



"Kým prvá hypotéza sa prejavuje najskôr najmä na tržbách v nepotravinovom segmente, druhá mohla čiastočne okresať i tržby domácich predajcov potravín. Oba segmenty pritom v júli zaznamenali (medzimesačný) pokles tržieb. O niečo významnejší pokles tržieb pritom zaznamenal nepotravinový segment (2,5 % medzimesačne), kde sa s výnimkou obchodov s tovarom pre kultúru a rekreáciu (športové oblečenie, hračky, knihy) tržby (medzimesačne) znížili vo všetkých jeho častiach," spresnil.



"Napriek slabším číslam tržieb maloobchodu v úvode leta očakávame, že ich pozvoľné zotavovanie by sa mohlo v nasledujúcich mesiacoch obnoviť. Postupne (po dovolenkovej sezóne) by sa mohla realizovať ďalšia časť odloženej spotreby z obdobia pandemickej uzávery. Na druhej strane, medziročný rast už nebude ani zďaleka až tak výrazne podporovať bázicky efekt, ako to bolo počas jari (v apríli a máji). Významným rizikom je aj jesenná vlna pandémie, ktorá môže pribrzdiť nákupný apetít, najmä v menej zaočkovaných regiónoch, kde sa dajú očakávať aj prísnejšie protipandemické opatrenia a ťažší priebeh ďalšej vlny pandémie," dodal Koršňák.



"Pod júlový rast maloobchodu sa podpísali o jedno percento vyššie tržby supermarketov a hypermarketov, ktoré sú kľúčovými hráčmi maloobchodného trhu na Slovensku s podielom tržieb vyšším ako 40 %. Medziročný nárast tržieb presne o 10 % vykázali špecializované predajne s pohonnými látkami. Prvý prázdninový mesiac prial aj predaju v stánkoch a na trhoch, pretože v ich prípade bol zaznamenaný medziročný nárast tržieb o 13,9 %. Naopak, ostatné oblasti maloobchodu zaznamenali na medziročnej báze pokles tržieb," doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR v piatok informoval, že predcovidovú úroveň prekonali v júli 2021 tržby väčšiny zložiek maloobchodu, zaostávali tržby z predaja motorových vozidiel aj tržby ubytovateľov.