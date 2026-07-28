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Rast tržieb výrobcu spotrebného tovaru Unilever prekonal očakávania
Prispel k tomu najmä zvýšený objem predaja a čiastočne aj vyššie ceny tovarov.
Autor TASR
Londýn/Amsterdam 28. júla (TASR) - Britsko-holandský výrobca spotrebného tovaru Unilever oznámil za 2. štvrťrok tohto roka omnoho výraznejší rast organických tržieb, než sa očakávalo. Prispel k tomu najmä zvýšený objem predaja a čiastočne aj vyššie ceny tovarov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spoločnosť, ktorá je známa značkami ako Dove, Cif či Axe, oznámila, že za 2. kvartál tohto roka vykázala tržby na úrovni 13 miliárd eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 3,8 %.
Tržby na organickej báze sa zvýšili o 5,8 %. Výrazne tak prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom organických tržieb o 4,3 %.
Firma na to reagovala zlepšením celoročnej prognózy. Pôvodne počítala s tým, že rast tržieb na organickej báze dosiahne dolnú hranicu jej viacročnej prognózy, ktorú predstavuje rast v rozmedzí od 4 % do 6 %. Po zverejnení údajov za 2. kvartál však očakáva, že rast by mal dosiahnuť úroveň približne v strede stanoveného rozmedzia.
Spoločnosť, ktorá je známa značkami ako Dove, Cif či Axe, oznámila, že za 2. kvartál tohto roka vykázala tržby na úrovni 13 miliárd eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 3,8 %.
Tržby na organickej báze sa zvýšili o 5,8 %. Výrazne tak prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom organických tržieb o 4,3 %.
Firma na to reagovala zlepšením celoročnej prognózy. Pôvodne počítala s tým, že rast tržieb na organickej báze dosiahne dolnú hranicu jej viacročnej prognózy, ktorú predstavuje rast v rozmedzí od 4 % do 6 %. Po zverejnení údajov za 2. kvartál však očakáva, že rast by mal dosiahnuť úroveň približne v strede stanoveného rozmedzia.