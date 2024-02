Rast tureckej ekonomiky sa vo 4. kvartáli spomalil

Ankara 29. februára (TASR) - Rast tureckej ekonomiky sa v posledných troch mesiacoch minulého roka spomalil po zrýchlení v predchádzajúcom štvrťroku. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil turecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa najnovších výsledkov sa hrubý domáci produkt (HDP) Turecka za tri mesiace do konca decembra 2023 zvýšil medziročne o 4 %. To bol menej ako jeho nárast o 6,1 % v 3. štvrťroku.



Štatistiky ukázali, že v sledovanom období stúpla spotreba domácností medziročne o 9,3 %, spotreba vlády o 1,7 % a tvorba hrubého fixného kapitálu o 10,7 %.



V medzikvartálnom porovnaní sa tempo rast HDP Turecka v období október-december zrýchlilo na 1 % z 0,3 % v predchádzajúcom, 3. štvrťroku 2023.



Za celý rok 2023 sa HDP zvýšil o 4,5 %, čo bol pomalší rast ako o 5,5 % v roku 2022 a najslabší výsledok od roku 2020.



Turecko vo februári 2023 zasiahli dve ničivé zemetrasenia. Spotrebiteľské výdavky však v roku 2023 vzrástli až o 12,8 % aj napriek vysokej inflácii a sprísňujúcej sa politike centrálnej banky.



Tvorba hrubého fixného kapitálu v roku 2023 tiež výrazne stúpla, o 8,9 %, a verejné výdavky sa zvýšili o 5,2 %, zatiaľ čo vývoz klesol o 2,7 % a dovoz vzrástol o 11,7 %.



Analytici odhadujú, že v roku 2024 sa turecký HDP zvýši o 2,9 %.