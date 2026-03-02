< sekcia Ekonomika
Rast tureckej ekonomiky sa vo štvrtom kvartáli spomalil
Nenaplnilo sa očakávanie analytikov, že hospodársky rast Turecka sa spomalí menej výrazne a za október až december dosiahne medziročný rast o 3,5 %.
Autor TASR
Ankara 2. marca (TASR) - Turecký hrubý domáci produkt (HDP) sa v záverečnom štvrťroku vlaňajška v porovnaní s rovnaký obdobím predchádzajúceho roka zväčšil o 3,4 %. Znamená to, že tempo ekonomického rastu krajiny sa spomalilo po tom, ako v treťom kvartáli HDP medziročne vzrástol o 3,8 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nenaplnilo sa očakávanie analytikov, že hospodársky rast Turecka sa spomalí menej výrazne a za október až december dosiahne medziročný rast o 3,5 %. Medzikvartálne sa turecký HDP posilnil o 0,4 %, čiže pomalšie po tom, ako sa v treťom štvrťroku medzikvartálne zväčšil o 1 %.
Spotreba tureckých domácností sa vo štvrtom kvartáli medziročne zvýšila o 5,2 %, ale vládne výdavky o 0,9 % klesli. Tvorba hrubého fixného kapitálu sa zväčšila o 5,4 %. Zahraničný obchod mal na rast tureckého HDP negatívny vplyv. Export tovarov a služieb z krajiny totiž klesol o 0,3 % a import o 4,9 % stúpol.
Za celý minulý rok sa hospodárstvo Turecka zväčšilo o 3,6 %.
Nenaplnilo sa očakávanie analytikov, že hospodársky rast Turecka sa spomalí menej výrazne a za október až december dosiahne medziročný rast o 3,5 %. Medzikvartálne sa turecký HDP posilnil o 0,4 %, čiže pomalšie po tom, ako sa v treťom štvrťroku medzikvartálne zväčšil o 1 %.
Spotreba tureckých domácností sa vo štvrtom kvartáli medziročne zvýšila o 5,2 %, ale vládne výdavky o 0,9 % klesli. Tvorba hrubého fixného kapitálu sa zväčšila o 5,4 %. Zahraničný obchod mal na rast tureckého HDP negatívny vplyv. Export tovarov a služieb z krajiny totiž klesol o 0,3 % a import o 4,9 % stúpol.
Za celý minulý rok sa hospodárstvo Turecka zväčšilo o 3,6 %.