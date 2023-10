Rast úročenia existujúcich hypoték je v SR pod priemerom eurozóny

Bratislava 14. októbra (TASR) - Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) rástli za posledných 15 mesiacov najrýchlejším tempom v histórii eurozóny, celkovo o 4,5 percentuálneho bodu (p. b.). V dôsledku toho sa výrazne zvýšilo aj úročenie nových pôžičiek. Vplyv na domácnosti s už existujúcimi hypotékami je však v niektorých krajinách, vrátane Slovenska, miernejší. Za rozdiely medzi štátmi môžu odlišné zvyklosti pri dohadovaní začiatočnej doby fixácie sadzby, zhodnotili v aktuálnom komentári analytici Národnej banky Slovenska (NBS).



Zvyšovanie sadzieb ECB sa na úverovaní prejavuje postupne. V prvej fáze sa prejavilo v úrokoch, za ktoré si navzájom požičiavajú komerčné banky. V druhej etape sa navýšenie trhových sadzieb prenáša do úrokov na produktoch bánk. Aj keď úroky na úveroch vzrástli, neznamená to automaticky, že sa predražia hneď pre všetkých dlžníkov, zdôraznili ekonómovia.



"Jedným z dôvodov je aj fakt, že vyššie sadzby sa aplikujú v prvom rade na nové úvery. Úroky na už existujúcich úveroch ostávajú väčšinou nezmenené a meniť sa zvyknú hlavne v momente refixácie existujúcich úverov, napríklad pri úveroch na bývanie," vysvetlili. Refixácia pritom môže byť vzdialená aj niekoľko rokov.



Ukazujú to aj aktuálne údaje z eurozóny. Kým sadzby na nové hypotéky sa v jednotlivých ekonomikách zvýšili porovnateľne, nárast úročenia existujúcich úverov sa líši. Sprísnenie menovej politiky v súčasnosti najviac zasahuje zadlžené španielske domácnosti, kde sa úročenie nových a existujúcich úverov zvýšilo takmer rovnako. Výrazný rast úrokových nákladov pociťujú aj talianske domácnosti.



Na druhej strane sú krajiny ako Nemecko, Holandsko či Francúzsko, kde sa úroky na existujúcich úveroch zvýšili len nepatrne. "Slovenské domácnosti napriek výraznému zvýšeniu úrokov na nové hypotéky zatiaľ pociťujú miernejší dopad na existujúcich pôžičkách ako priemer eurozóny," priblížili analytici NBS.



Za rozdiely medzi krajinami môžu podľa nich odlišné zvyklosti pri dohadovaní začiatočnej doby fixácie sadzby. Napríklad v Španielsku mala v predchádzajúcich rokoch takmer polovica nových úverov fixáciu do jedného roka, v Taliansku ich bola viac ako tretina. Naopak, najmä vo Francúzsku, ale aj v Nemecku a Holandsku dominovali úvery s fixáciou nad päť rokov.



"Aj na Slovensku bol podiel úverov s najkratšou fixáciou zanedbateľný, väčšina úverov má však sadzbu fixovanú len na obdobie od 1 do 5 rokov. Zadlžené domácnosti tak vplyv menovej politiky na obsluhu dlhu s určitým oneskorením pocítia," upozornili analytici. Zvýšenie ich úrokových nákladov by však nemalo byť dramatické, keďže v najbližších rokoch sa budú refinancovať najmä hypotéky, ktoré sú z veľkej časti splatené a úroková časť splátky je tak relatívne malá.