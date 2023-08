Rast úrokových sadzieb prispel k zvýšeniu zisku HSBC

Londýn/Hongkong 1. augusta (TASR) - Britská banka HSBC zaznamenala za 2. štvrťrok rast zisku pred zdanením približne o 90 %. Bol to ďalší kvartál s výrazným rastom, čo banke umožnilo zvýšiť zisk za celý 1. polrok na viac než dvojnásobok. Výsledky HSBC, podobne ako v prípade ďalších bánk, podporil rast úrokových sadzieb, ako aj predaj časti aktív. Banka okrem toho oznámila ďalšie kolo spätného odkúpenia akcií. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Najväčšia európska banka oznámila za 2. štvrťrok zisk pred zdanením na úrovni 8,77 miliardy USD (7,96 miliardy eur). Medziročne to znamená rast o 89 %. Zisk po zdanení dosiahol 7,05 miliardy USD, čo predstavuje rast o 28 %. Kvartálne tržby sa zvýšili o 36 % na 16,71 miliardy USD.



Zisk pred zdanením vzrástol prudko aj v 1. kvartáli, a to o viac než 200 %. Výsledkom je rast zisku za celý 1. polrok na viac než dvojnásobok. Zatiaľ čo za 1. polrok 2022 dosiahla banka tento zisk na úrovni 9,2 miliardy USD, teraz to bolo 21,7 miliardy USD. Prekonala tak odhady analytikov, ktorí počítali s rastom zisku pred zdanením v priemere na 20,9 miliardy USD.



Banka, ktorá zhruba dve tretiny tržieb generuje v Ázii, uviedla, že vzhľadom na vývoj úrokových sadzieb zvyšuje odhad čistých úrokových výnosov v tomto roku "nad 35 miliárd USD". Pôvodne uvádzala, že jej čisté úrokové výnosy dosiahnu "minimálne 34 miliárd USD".



HSBC okrem toho oznámila nové kolo spätného odkúpenia akcií v hodnote 2 miliárd USD. Celý proces, ktorý sa teraz spúšťa, by sa mal dokončiť do troch mesiacov.



(1 EUR = 1,1023 USD)