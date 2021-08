Rast úverov domácnostiam v eurozóne dosiahol v júli 12-ročné maximum

Frankfurt nad Mohanom 26. augusta (TASR) - Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa minulý mesiac síce spomalil, ale jeho tempo zostalo stále vysoké. Zároveň úvery domácnostiam stúpli najviac za 12 rokov. Ukázali to vo štvrtok údaje Európskej centrálnej banky (ECB).



ECB informovala, že jej menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne, sa v júli 2021 zvýšil o 7,6 % po náraste o 8,3 % v júni. Za tri mesiace do konca júla dosiahol priemerné tempo 8,1 %.



Aj rast peňažného agregátu M1, ktorý zahŕňa obeživo a jednodňové vklady, sa v júli spomalil na 7,7 % z júnových 8,2 %.



Ale úvery domácnostiam v eurozóne sa v júli 2021 zrýchlili a stúpli o 4,2 % po zvýšení o 4 % v júni. To bol ich najväčší nárast od novembra 2008. Na druhej strane firemné úvery sa mierne spomalili na 1,7 % z 1,8 % v júni.



Rast úverov súkromnému sektoru vrátane domácností a nefinančných spoločností dosiahol v júli 3 % rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci.