< sekcia Ekonomika
Rast úverov domácnostiam v eurozóne sa v októbri zrýchlil
Úvery firmám v októbri vzrástli o 2,9 %, čo zodpovedá tempu zo septembra a je blízko takmer dvojročného maxima.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 27. novembra (TASR) - Tempo rastu úverov domácnostiam v eurozóne sa v októbri 2025 zrýchlilo a v prípade peňažnej zásoby M3 zostalo stabilné. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnila Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Podľa ECB medziročný rast úverov domácnostiam v eurozóne sa v októbri 2025 zrýchli na 2,8 % z 2,6 % v septembri. To odráža pokračujúce oživenie dopytu po úveroch po uvoľnení menovej politiky ECB.
Úvery firmám v októbri vzrástli o 2,9 %, čo zodpovedá tempu zo septembra a je blízko takmer dvojročného maxima. Celkový rast úverov súkromnému sektoru, ktorý zahŕňa domácnosti aj nefinančné spoločnosti, dosiahol v októbri 2,9 % a bol najrýchlejší od apríla 2023.
Medziročný rast úzkeho menového agregátu M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne, dosiahol v októbri rovnaké tempo ako v septembri, a to 2,8 %, čo sa zhoduje s odhadmi analytikov.
Užší agregát M1, ktorý zahŕňa obeživo a jednodňové vklady, zaznamenal v októbri zrýchlenie rastu na 5,2 % z 5 % v septembri.
Podľa ECB medziročný rast úverov domácnostiam v eurozóne sa v októbri 2025 zrýchli na 2,8 % z 2,6 % v septembri. To odráža pokračujúce oživenie dopytu po úveroch po uvoľnení menovej politiky ECB.
Úvery firmám v októbri vzrástli o 2,9 %, čo zodpovedá tempu zo septembra a je blízko takmer dvojročného maxima. Celkový rast úverov súkromnému sektoru, ktorý zahŕňa domácnosti aj nefinančné spoločnosti, dosiahol v októbri 2,9 % a bol najrýchlejší od apríla 2023.
Medziročný rast úzkeho menového agregátu M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne, dosiahol v októbri rovnaké tempo ako v septembri, a to 2,8 %, čo sa zhoduje s odhadmi analytikov.
Užší agregát M1, ktorý zahŕňa obeživo a jednodňové vklady, zaznamenal v októbri zrýchlenie rastu na 5,2 % z 5 % v septembri.