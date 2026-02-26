< sekcia Ekonomika
Rast úverov podnikom v eurozóne sa na začiatku roka spomalil
Podľa ECB sa upravené úvery podnikom v eurozóne zvýšili v januári medziročne o 2,8 %. V decembri ich rast predstavoval 3 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. februára (TASR) - Úvery firmám v eurozóne pokračovali na začiatku roka v raste, rozsah rastu sa však spomalil. V prípade úverov domácnostiam sa tempo rastu udržalo na predchádzajúcej úrovni. Informoval o tom vo štvrtok portál RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje Európskej centrálnej banky (ECB).
Podľa ECB sa upravené úvery podnikom v eurozóne zvýšili v januári medziročne o 2,8 %. V decembri ich rast predstavoval 3 %. V prípade domácností sa však situácia nemenila a tempo rastu zotrvalo na úrovni z decembra, v ktorom sa pôžičky domácnostiam zvýšili tak ako podnikom o 3 %.
Celkový rast pôžičiek súkromnému sektoru v menovej únii, ktorý zahŕňa domácnosti aj nefinančné spoločnosti, dosiahol v januári 3,3 %. Zotrval tak na úrovni z konca minulého roka.
ECB zároveň zverejnila vývoj peňažnej zásoby v eurozóne. Jej údaje ukázali, že rast v tomto segmente sa na začiatku tohto roka zrýchlil. Menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v menovej únii, vzrástol v januári oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 3,3 %. V decembri rast predstavoval 2,8 %.
Aj peňažný agregát M1, ktorý zahrnuje obeživo a jednodňové vklady, tempo rastu zrýchlil. V decembri minulého roka sa medziročne zvýšil o 4,7 %, v januári tohto roka potom rast dosiahol 5,3 %.
