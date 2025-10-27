< sekcia Ekonomika
Rast úverov podnikom v eurozóne sa v septembri mierne spomalil
Celkový rast úverov súkromnému sektoru dosiahol v septembri 2,8 %, čo je rovnaké tempo ako v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 27. októbra (TASR) - Tempo rastu podnikových úverov v eurozóne v septembri 2025 mierne kleslo, ale zostalo blízko dvojročných maxím, zatiaľ čo úvery domácnostiam rástli najrýchlejšie od začiatku roka 2023. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnila Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa týchto údajov sa rast úverov podnikom v menovej únii v septembri 2025 spomalil na 2,9 % z 3 % v auguste, zatiaľ čo v prípade domácností sa zrýchlil na 2,6 % z 2,5 % v predchádzajúcom mesiaci a dosiahol tak najväčšie tempo od marca 2023. To potvrdzuje pokračujúce oživenie dopytu po úveroch v eurozóne po nedávnom uvoľnení menovej politiky ECB.
ECB ďalej uviedla, že medziročný rast úzkeho menového agregátu M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne, sa v sledovanom období spomalil na 2,8 % z 2,9 % v auguste, čo sa zhoduje s odhadmi analytikov. Medziročná miera rastu užšieho menového agregátu M1, ktorá zahŕňa obeživo a jednodňové vklady, sa zároveň v septembri zvýšila na 5,1 % z augustových 5 %.
