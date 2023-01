Rast úverov súkromnému sektoru v eurozóne sa aj v decembri spomalil

Frankfurt nad Mohanom 27. januára (TASR) - Rast úverov súkromnému sektoru v eurozóne sa v decembri spomalil, už štvrtý mesiac po sebe. A tempo rastu peňažnej zásoby M3 kleslo viac, ako sa očakávalo. To naznačuje, že zvyšovanie úrokových sadzieb začína mať vplyv na reálnu ekonomiku. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v piatok zverejnila Európska centrálna banka (ECB).



Údaje ECB ukázali, že medziročný rast úverov súkromnému sektoru v decembri klesol na 4,2 % z novembrových 5,1 %. V rámci sektorov úvery domácnostiam v eurozóne sa v decembri 2022 zvýšili medziročne o 3,8 % (o 4,7 % v novembri), čo bol ich najmenší nárast od mája 2021 a úvery na bývanie stúpli o 4,4 % (o 4,6 % v novembri). Len rast spotrebných úverov sa mierne zrýchlil na 3,1 % z 3 %.



Firemné úvery sa v decembri zvýšili o 6,3 %, čo bolo slabší nárast ako o 8,3 % v novembri.



Z údajov ECB ďalej vyplýva, že menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne, sa v decembri 2022 zvýšil o 4,1 % (o 4,8 % v novembri), zatiaľ čo analytici odhadovali, že stúpne o 4,6 %. Za tri mesiace do konca decembra dosiahlo tempo rastu M3 v priemere 4,7 %.



Aj rast peňažného agregátu M1, ktorý zahŕňa obeživo a vklady na bežných účtoch v bankách, sa v decembri spomalil, a to až na 0,6 % z 2,4 % v novembri



Pokles tempa rastu pôžičiek súkromnému sektoru v decembri ukazuje, že zvýšenie úrokových sadzieb ECB začína mať želaný efekt, uviedol ekonóm ING Bert Colijn. ING očakáva zvýšenie sadzieb ECB o 50 bázických bodov na zasadnutí menového výboru na budúci týždeň.