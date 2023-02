Rast úverov súkromnému sektoru v eurozóne sa opäť spomalil

Frankfurt nad Mohanom 27. februára (TASR) - Po slabšom raste v závere minulého roka pokračoval rast úverov súkromnému sektoru v eurozóne v spomaľovaní aj v januári. Navyše sa spomalil aj rast peňažnej zásoby v eurozóne a menový agregát M1, ktorý zahrnuje obeživo a vklady na bežných účtoch v bankách, zaznamenal prvýkrát pokles. Uviedla to v pondelok Európska centrálna banka (ECB). To ukazuje, že sprísňovanie menovej politiky zo strany ECB má na ekonomiku vplyv. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Medziročné tempo rastu úverov súkromnému sektoru v eurozóne dosiahlo v januári 3,8 % po decembrovom raste o 4,3 %, uviedla ECB. Aj upravené pôžičky súkromnému sektoru zaznamenali slabšie tempo rastu. Zatiaľ čo v decembri sa zvýšili o 5,4 %, v januári rast dosiahol 4,9 %.



Rast bol slabší ako v prípade úverov domácnostiam, tak v prípade úverov pre firmy. Objem úverov domácnostiam vzrástol v januári o 3,6 % po 3,8-percentnom raste v závere minulého roka a objem pôžičiek nefinančným spoločnostiam sa zvýšil o 6,1 %, zatiaľ čo v decembri rast dosiahol 6,3 %.



ECB okrem toho zverejnila, že menový agregát M3, indikátor peňažnej zásoby v eurozóne, vzrástol v januári medziročne o 3,5 %. V decembri sa zvýšil o 4,1 %. Januárový rast bol tak najslabší od novembra 2014. Výsledok zaostal aj za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali so spomalením rastu M3 na 3,9 %.



Navyše, menový agregát M1 zahrnujúci obeživo a vklady na bežných bankových účtoch zaznamenal v januári medziročný pokles o 0,7 %. Bol to prvý pokles v rámci M1 v histórii záznamov. Na porovnanie, v decembri zaznamenal rast o 0,6 %.



To ukazuje, že sprísňovanie menovej politiky ECB evidentne vplýva na požičiavanie si zo strany súkromného sektora, čo však bude mať negatívny vplyv na rast ekonomiky, povedal ekonóm ING Bert Colijn. ECB zvýšila hlavné úrokové sadzby vo februári o 50 bázických bodov, pričom naznačila, že na nasledujúcom marcovom zasadnutí plánuje urobiť rovnaký krok.