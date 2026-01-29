< sekcia Ekonomika
Rast úverov súkromnému sektoru v eurozóne sa v decembri spomalil
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 29. januára (TASR) - Tempo rastu úverovania súkromného sektora v eurozóne sa na konci roka spomalilo, ukázala správa Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
V rámci jednotlivých segmentov upravené úvery domácnostiam stúpli o 3 % po +2,9 % v predchádzajúcom mesiaci. Rast úverov nefinančným firmám sa spomalil na 3 % z 3,1 %.
Ročná miera rastu pohľadávok voči súkromnému sektoru v decembri klesla na 3 % z novembrových 3,3 %.
Údaje ECB tiež ukázali, že široký menový agregát M3 v decembri vzrástol o 2,8 % po +3 % v predchádzajúcom mesiaci. Rovnako sa spomalilo tempo rastu užšieho agregátu M1, ktoré sa znížilo na 4,7 % z novembrových 5 %.
