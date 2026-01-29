Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. január 2026Meniny má Gašpar
< sekcia Ekonomika

Rast úverov súkromnému sektoru v eurozóne sa v decembri spomalil

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Upravené úvery pre súkromný sektor vzrástli v decembri medziročne o 3,3 % po novembrovom zvýšení o 3,4 %, uviedla ECB.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 29. januára (TASR) - Tempo rastu úverovania súkromného sektora v eurozóne sa na konci roka spomalilo, ukázala správa Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Upravené úvery pre súkromný sektor vzrástli v decembri medziročne o 3,3 % po novembrovom zvýšení o 3,4 %, uviedla ECB.

V rámci jednotlivých segmentov upravené úvery domácnostiam stúpli o 3 % po +2,9 % v predchádzajúcom mesiaci. Rast úverov nefinančným firmám sa spomalil na 3 % z 3,1 %.

Ročná miera rastu pohľadávok voči súkromnému sektoru v decembri klesla na 3 % z novembrových 3,3 %.

Údaje ECB tiež ukázali, že široký menový agregát M3 v decembri vzrástol o 2,8 % po +3 % v predchádzajúcom mesiaci. Rovnako sa spomalilo tempo rastu užšieho agregátu M1, ktoré sa znížilo na 4,7 % z novembrových 5 %.
.

Neprehliadnite

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach

REBRÍČEK VŠ: Ktorá technická univerzita je na Slovensku najlepšia?

Prezident SR vymenoval v stredu 25 nových sudcov