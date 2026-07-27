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Rast úverov súkromného sektoru v eurozóne zostal v júni stabilný
V rámci celkového objemu úverov sa úvery domácnostiam zvýšili o 3 % a úvery nefinančným firmám o 4 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 27. júla (TASR) - Úverovanie súkromného sektora v eurozóne v júni pokračovalo v stabilnom raste. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Objem úverov súkromnému sektoru po očistení o sezónne a kalendárne vplyvy v júni medziročne stúpol o 3,9 % rovnako ako v máji, uviedla Európska centrálna banka (ECB).
V rámci celkového objemu úverov sa úvery domácnostiam zvýšili o 3 % a úvery nefinančným firmám o 4 %. V oboch prípadoch zostalo tempo rastu rovnaké ako v predchádzajúcom mesiaci.
Široký menový agregát M3 v júni vzrástol o 3,3 % po zvýšení 3 % v máji, pričom analytici počítali s +3,2 %. Naopak, tempo rastu užšieho menového agregátu M1 sa spomalilo na 3,4 % z 3,7 % v máji.
Objem úverov súkromnému sektoru po očistení o sezónne a kalendárne vplyvy v júni medziročne stúpol o 3,9 % rovnako ako v máji, uviedla Európska centrálna banka (ECB).
V rámci celkového objemu úverov sa úvery domácnostiam zvýšili o 3 % a úvery nefinančným firmám o 4 %. V oboch prípadoch zostalo tempo rastu rovnaké ako v predchádzajúcom mesiaci.
Široký menový agregát M3 v júni vzrástol o 3,3 % po zvýšení 3 % v máji, pričom analytici počítali s +3,2 %. Naopak, tempo rastu užšieho menového agregátu M1 sa spomalilo na 3,4 % z 3,7 % v máji.