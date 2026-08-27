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Rast úverov súkromnému sektoru v eurozóne dosiahol trojročné maximum
Objem úverov súkromnému sektoru v eurozóne po očistení o sezónne a kalendárne vplyvy vzrástol v júli medziročne o 4,1 %, čo predstavuje najvýraznejšie tempo rastu od roku 2023.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 27. augusta (TASR) - Úvery firmám aj domácnostiam v eurozóne pokračovali v júli, v prvom celom mesiaci potom, ako Európska centrálna banka (ECB) prvýkrát za takmer tri roky zvýšila úrokové sadzby, v raste. Navyše, tempo rastu sa v obidvoch prípadoch zrýchlilo, výsledkom čoho je najvýraznejší rast úverov celému súkromnému sektoru za ostatné tri roky. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje ECB.
Objem úverov súkromnému sektoru v eurozóne po očistení o sezónne a kalendárne vplyvy vzrástol v júli medziročne o 4,1 %, čo predstavuje najvýraznejšie tempo rastu od roku 2023. Na porovnanie, v júni rast dosiahol 3,8 %.
Rast úverov sa zrýchlil ako v prípade firiem, tak aj v prípade domácností, tempo rastu pôžičiek v prospech podnikov bolo však omnoho vyššie. Pôžičky nefinančným spoločnostiam v menovej únii vzrástli v júli medziročne o 4,4 % oproti 4-percentnému rastu v predchádzajúcom mesiaci. Aj to predstavuje najvýraznejší rast za tri roky.
Úvery domácnostiam vzrástli minulý mesiac medziročne o 3,1 %. V porovnaní s vývojom v júni sa tak tempo rastu zrýchlilo o 0,1 percentuálneho bodu.
ECB zároveň zverejnila údaje o vývoji peňažnej zásoby v eurozóne. Tie ukázali, že rast v tomto segmente sa minulý mesiac mierne zrýchlil. Menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v menovej únii, vzrástol v júli medziročne o 3,4 %, v súlade s očakávaniami. V júni rast M3 dosiahol 3,3 %.
Objem úverov súkromnému sektoru v eurozóne po očistení o sezónne a kalendárne vplyvy vzrástol v júli medziročne o 4,1 %, čo predstavuje najvýraznejšie tempo rastu od roku 2023. Na porovnanie, v júni rast dosiahol 3,8 %.
Rast úverov sa zrýchlil ako v prípade firiem, tak aj v prípade domácností, tempo rastu pôžičiek v prospech podnikov bolo však omnoho vyššie. Pôžičky nefinančným spoločnostiam v menovej únii vzrástli v júli medziročne o 4,4 % oproti 4-percentnému rastu v predchádzajúcom mesiaci. Aj to predstavuje najvýraznejší rast za tri roky.
Úvery domácnostiam vzrástli minulý mesiac medziročne o 3,1 %. V porovnaní s vývojom v júni sa tak tempo rastu zrýchlilo o 0,1 percentuálneho bodu.
ECB zároveň zverejnila údaje o vývoji peňažnej zásoby v eurozóne. Tie ukázali, že rast v tomto segmente sa minulý mesiac mierne zrýchlil. Menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v menovej únii, vzrástol v júli medziročne o 3,4 %, v súlade s očakávaniami. V júni rast M3 dosiahol 3,3 %.