Rast úverov v eurozóne a Nemecku sa spomalí pre vysoké úroky

Frankfurt nad Mohanom 26. júna (TASR) - Vysoké úrokové sadzby budú obmedzovať tempo poskytovania bankových úverov v Európe v tomto a v budúcom roku, pričom najmä v Nemecku sa ich rast spomalí, keďže dopyt po pôžičkách klesá. Vyplýva to z najnovšej štúdie poradenskej spoločnosti EY. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



EY v pondelok vo svojej prognóze odhaduje, že úvery podnikom a domácnostiam v 20-člennej eurozóne vzrastú v roku 2023 o 2,1 % a v roku 2024 o 1,7 %. To je citeľné spomalenie po ich zvýšení 5 % v roku 2022, čo bolo najväčšie tempo ich rastu za 14 rokov, uviedla EY.



ECB minulý rok začala dvíhať úrokové sadzby v reakcii na najvyššiu mieru inflácie za uplynulé desaťročia. Tento mesiac banka opäť zdvihla úroky na 22-ročné maximum a naznačila, že prídu ďalšie zvýšenia. Eurozóna sa medzitým začiatkom tohto roka prepadla do recesie.



"Aj keď sa očakáva, že pokles ekonomiky bude veľmi plytký a krátkodobý, európske trhy naďalej čelia vysokej inflácii a bezprecedentnému nárastu úrokových sadzieb. V dôsledku toho sa predpokladá, že objemy úverov budú ovplyvnené poklesom dopytu po úveroch, prinajmenšom ďalšie dva roky," uviedla EY.



Predpovedá tiež, že spomalenie úverov v Nemecku, najväčšej ekonomike regiónu, bude obzvlášť výrazné a tempo ich rastu dosiahne 2,8 % v roku 2023 a 0,3 % v roku 2024, čo je veľký pokles zo 6,9 % v roku 2022.



Hypotekárne úvery sú osobitne slabou oblasťou, pričom objem úverov by mal v roku 2023 vzrásť o 1,4 %, v porovnaní so 4,9 % v roku 2022.



Údaje ECB o vývoji úverov v máji ukázali, že rast úverov podnikom a domácnostiam sa spomalil.