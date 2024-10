Rast úverov v eurozóne sa v septembri zrýchlil

Frankfurt nad Mohanom 25. októbra (TASR) - Rast úverov, ktoré banky v eurozóne poskytli v septembri 2024 domácnostiam aj firmám, sa mierne zrýchlil. Pôžičky súkromnému sektoru tak pokračujú v pomalom zotavovaní, a to aj vďaka vyhliadkam na stabilné znižovanie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) v nasledujúcich mesiacoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa údajov, ktoré ECB zverejnila v piatok, úvery domácnostiam v eurozóne vzrástli v septembri 2024 medziročne o 0,7 % na 6,9 bilióna eur. Ich rast sa mierne zrýchlil z 0,6 % v predchádzajúcom mesiaci a dosiahol najväčšie tempo od októbra 2023. Napriek tomu zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali nárast úverov domácnostiam o 0,8 %.



Údaje ECB ďalej ukázali, že úvery firmám sa v septembri zvýšili medziročne o 1,1 % na 5,16 bilióna eur po náraste o 0,8 % v auguste. To bol ich najväčší nárast od polovice roka 2023.



Celkový rast úverov súkromnému sektoru, ktorý zahŕňal domácnosti aj nefinančné spoločnosti, sa v septembri zvýšil na 1,6 % z 1,5 % v auguste.



ECB v piatok tiež uviedla, že medziročné tempo rastu menového agregátu M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne a niektorí experti ho považujú za indikátor budúceho hospodárskeho rastu, sa v septembri zvýšilo na 3,2 %. Takýto nárast vykázal naposledy v decembri 2022. Septembrový výsledok prekonal očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že M3 stúpne o 3 %.



Nedávny prieskum bankových pôžičiek naznačil, že objemy úverov by sa mohli ešte zvýšiť, najmä pokiaľ ide o hypotéky pre domácnosti, keďže sadzby ECB už výrazne klesli z nedávneho maxima a očakáva sa ich ďalšie znižovanie.