Rast veľkoobchodných cien v Nemecku sa v marci spomalil

Wiesbaden 15. apríla (TASR) - Rast veľkoobchodných cien v Nemecku, v najväčšej ekonomike eurozóny, sa v marci spomalil. Ukázali to v utorok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Analytici pozorne sledujú veľkoobchodné ceny v Nemecku, pretože im naznačujú, ktorým smerom sa bude vyvíjať inflácia v tejto krajine aj v celej eurozóne.



Podľa najnovších údajov veľkoobchodné ceny v Nemecku v marci 2025 vzrástli už štvrtý mesiac po sebe, a to medziročne o 1,3 %. To predstavuje spomalenie z 1,6 % v predchádzajúcom mesiac, čo bolo najväčšie tempo ich rastu za takmer dva roky.



V medzimesačnom porovnaní sa nemecké veľkoobchodné ceny v marci znížili o 0,2 % po februárovom náraste o 0,6 %. Tento výsledok zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali vo februári medzimesačný rast cien o 0,2 %.