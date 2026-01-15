< sekcia Ekonomika
Rast veľkoobchodných cien v Nemecku sa v závere minulého roka spomalil
Podľa štatistikov veľkoobchodné ceny v Nemecku vzrástli v decembri medziročne o 1,2 % po 1,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Wiesbaden 15. januára (TASR) - Veľkoobchodné ceny v Nemecku rástli aj v poslednom mesiaci minulého roka, čo znamená rast 13. mesiac v rade. Tempo rastu sa však spomalilo, na druhej strane, novembrový rast bol najprudší za deväť mesiacov. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Podľa štatistikov veľkoobchodné ceny v Nemecku vzrástli v decembri medziročne o 1,2 % po 1,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien v novembri bol však najvýraznejší od februára, keď sa zvýšili o 1,6 %.
Za pokračujúcim rastom veľkoobchodných cien sú najmä ceny neželezných rúd a kovov a s nimi súvisiacich polotovarov. Tie vzrástli v decembri o 34,6 %. Veľkoobchodné ceny potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrokov sa zvýšili o 2,4 % a ceny obilia, surového tabaku, osív a krmív pre hospodárske zvieratá zaznamenali pokles o 7,3 %.
V medzimesačnom porovnaní veľkoobchodné ceny klesli v decembri o 0,2 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci vykázali 0,3-percentný rast. Bol to prvý medzimesačný pokles od augusta.
Za celý rok 2025 sa ceny v nemeckom veľkoobchode zvýšili v priemere o 1 %. Oproti roku 2024 sa tak tempo rastu výrazne spomalilo, keď v danom roku rast cien dosiahol 2,3 %.
Podľa štatistikov veľkoobchodné ceny v Nemecku vzrástli v decembri medziročne o 1,2 % po 1,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien v novembri bol však najvýraznejší od februára, keď sa zvýšili o 1,6 %.
Za pokračujúcim rastom veľkoobchodných cien sú najmä ceny neželezných rúd a kovov a s nimi súvisiacich polotovarov. Tie vzrástli v decembri o 34,6 %. Veľkoobchodné ceny potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrokov sa zvýšili o 2,4 % a ceny obilia, surového tabaku, osív a krmív pre hospodárske zvieratá zaznamenali pokles o 7,3 %.
V medzimesačnom porovnaní veľkoobchodné ceny klesli v decembri o 0,2 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci vykázali 0,3-percentný rast. Bol to prvý medzimesačný pokles od augusta.
Za celý rok 2025 sa ceny v nemeckom veľkoobchode zvýšili v priemere o 1 %. Oproti roku 2024 sa tak tempo rastu výrazne spomalilo, keď v danom roku rast cien dosiahol 2,3 %.