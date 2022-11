Rast veľkoobchodných zásob v USA sa v septembri prudko spomalil

Washington 12. novembra (TASR) - Veľkoobchodné zásoby v Spojených štátoch zaznamenali v septembri prudké spomalenie rastu, čo ovplyvnil najmä vývoj zásob v oblasti tovarov krátkodobej spotreby. Poukázali na to tento týždeň zverejnené údaje amerického ministerstva obchodu.



Ako uviedlo ministerstvo, na údaje ktorého sa odvolal portál RTTNews, veľkoobchodné zásoby v USA vzrástli v septembri o 0,6 % po nahor revidovanom augustovom raste o 1,4 %. Septembrové výsledky zaostali aj za očakávaniami analytikov, ktorí počítali so spomalením rastu na 0,8 %, pričom vychádzali z pôvodne udávaného rastu za august na úrovni 1,3 %. Spolu s júlom, keď rast dosiahol rovnako 0,6 %, zaznamenal september najslabšie tempo rastu veľkoobchodných zásob v USA od začiatku roka.



Výrazne sa spomalili najmä zásoby tovarov krátkodobej spotreby, kde rast dosiahol v septembri iba 0,1 %. Zásoby tovarov dlhodobej spotreby sa zvýšili o 0,8 %.



Správa ministerstva obchodu poukázala aj na vývoj tržieb v americkom veľkoobchode, ktoré sa v septembri vrátili k rastu. Pôvodne sa predpokladal návrat k rastu už za august, po revízii však tržby vykázali stagnáciu. V septembri podľa predbežných údajov vzrástli o 0,4 %. Opäť výraznejšie rástli tržby z predaja tovarov dlhodobej spotreby, a to o 0,7 %. V prípade tržieb z predaja tovarov krátkodobej spotreby rast dosiahol 0,1 %.