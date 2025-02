Odborník: Rast vybraných verejných výdavkov spomalí nižsia inflácia

Bratislava 18. februára (TASR) - Pokles inflačných očakávaní, ako aj ďalšie faktory prispejú k zmierneniu rastu verejných výdavkov v nasledujúcich rokoch. Oproti predchádzajúcim očakávaniam bude ich úroveň nižšia v rozsahu do 0,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Predpokladá to Ministerstvo financií (MF) SR v aktuálnej prognóze vybraných príjmov a výdavkov na roky 2024 - 2029.



Najväčší rozdiel vo vybraných výdavkoch očakáva MF v budúcom roku, kedy majú byť oproti predchádzajúcej prognóze z vlaňajšieho novembra nižšie o 348 miliónov eur. V ďalších rokoch tento rozdiel klesá postupne na 209 a 81 miliónov eur.



"Po dynamickom vývoji v posledných rokoch sa rast vybraných výdavkov na celom horizonte prognózy stabilizuje na nižších úrovniach. Hlavným dôvodom je výrazný pokles inflácie, ktorá v prognózovanom období klesne pod 4 %, a tým spomalí tempo valorizácie dôchodkov. V aktuálnom roku je rast výdavkov na dôchodky spomalený aj úpravami v rodičovskom dôchodku," priblížil Inštitút finančnej politiky (IFP) rezortu financií v komentári k aktuálnej prognóze.



Už v tomto roku podľa inštitútu spomaľuje rast výdavkov aj prechod poberateľov predčasných dôchodkov z rokov 2023 a 2024 medzi poberateľov starobných dôchodkov. Ich predčasné dôchodky zvýšili rast výdavkov v rokoch 2024 a 2025, ale keďže už poberajú starobný dôchodok, od roku 2026 nebudú zvyšovať početnosť dôchodcov a neprispievajú k ďalšiemu rastu nad rámec valorizácie.



"Vzhľadom na nižšie úrovne prvej valorizácie v porovnaní s predošlými rokmi a sprísneným pravidlám sa nepredpokladá, že v ďalších rokoch dôjde k hromadným odchodom do predčasného dôchodku. Rizikom prognózy je možnosť spustenia mimoriadnej valorizácie v ďalších rokoch, to sa však pri súčasných makroekonomických predpokladoch neočakáva," zhodnotil IFP.



Rast výdavkov na nemocenské dávky a dávky v nezamestnanosti podľa inštitútu naďalej ťahá priemerná mzda, tlmí ho naopak stagnujúci trh práce a v prípade dávok materské a tehotenské nižší počet pôrodov. "Vývoj počtu dávok počas roka 2024 potvrdil pretrvávajúci negatívny trend, medziročne počet materských klesol o 7 % a počet tehotenských o 8 %. Na horizonte prognózy počet dávok postupne klesá o 2 % v každom roku vo väzbe na znižujúci sa počet pôrodov," vyčíslil IFP.