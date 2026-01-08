< sekcia Ekonomika
Rast výdavkov holandských spotrebiteľov sa v novembri spomalil
Spotreba holandských domácností v novembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka vzrástla o 0,5 %.
Autor TASR
Amsterdam 8. januára (TASR) - Výdavky spotrebiteľov v Holandsku sa vlani v novembri medziročne zvýšili najpomalším tempom za sedem mesiacov. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spotreba holandských domácností v novembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka vzrástla o 0,5 %. V októbri sa medziročne zvýšila o 0,9 %. Novembrový rast spotrebiteľských výdavkov bol najslabší od apríla.
Holanďania v novembri zvýšili výdavky na služby o 0,9 %, najmä v oblasti dopravy, telekomunikácií a zdravotníckych služieb. Výdavky na tovary dlhodobej spotreby medziročne vzrástli o 1,4 %, a to vďaka vyššiemu dopytu po obuvi, elektrospotrebičoch a oblečení.
