Rast výdavkov na obranu zvýšil zisk koncernu Saab

Štokholm 7. februára (TASR) - Švédska zbrojárska spoločnosť Saab oznámila za 4. štvrťrok minulého roka rast tržieb o takmer 30 %, čo sa odrazilo na zvýšení čistého zisku. Ten vzrástol o vyše 15 %. Dôvodom je vysoké geopolitické napätie a s ním spojený rast výdavkov na obranu. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť, ktorá o trh súperí s firmami ako Lockheed Martin, Dassault Aviation či BAE Systems, v piatok uviedla, že vo 4. kvartáli minulého roka zaznamenala tržby na úrovni 20,85 miliardy švédskych korún (1,84 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená rast o 29,34 %. Výsledky tak zhruba potvrdili predbežný odhad, ktorý poukazoval na tržby okolo 20,9 miliardy SEK. Navyše, na organickej báze sa tržby zvýšili o 29 %, pričom ich potiahol rast vo všetkých divíziách firmy.



Čistý zisk vzrástol o 15,2 % na 1,44 miliardy SEK a zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) z 2,03 miliardy na 2,73 miliardy SEK. EBITDA marža sa zvýšila na 13,1 % z 12,6 % pred rokom.



V tomto roku Saab očakáva rast tržieb na organickej báze v rozmedzí od 12 % do 16 %. Zároveň dodal, že zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) by mal rásť výraznejšie než tržby.



Okrem toho spoločnosť zlepšila odhad vývoja tržieb na organickej báze za obdobie rokov 2023 - 2027. Zatiaľ čo pôvodne mal rast podľa odhadov firmy dosiahnuť približne 15 %, teraz Saab očakáva, že tržby na organickej báze za toto obdobie vzrastú o 18 %. Aj v tomto prípade by mal EBIT zaznamenať rast nad úrovňou tempa rastu tržieb.



(1 EUR = 11,321 SEK)