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Rast výdavkov švédskych domácností sa v októbri zrýchlil
Najviac sa zvýšili výdavky švédskych spotrebiteľov na rekreáciu, šport a kultúru, ktoré stúpli o 6,4 % po septembrovom raste o 0,9 %.
Autor TASR
Štokholm 11. novembra (TASR) - Spotreba domácností vo Švédsku v októbri medzimesačne stúpla o 1,2 %. Jej rast sa tak zrýchlil po septembrovom posilnení o 0,5 %. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Najviac sa zvýšili výdavky švédskych spotrebiteľov na rekreáciu, šport a kultúru, ktoré stúpli o 6,4 % po septembrovom raste o 0,9 %. Zrýchlil sa aj rast výdavkov na odevy a obuv (na 5,6 % z 1,8 %) a na nábytok, vybavenie domácnosti a bežnú údržbu domácností (na 5,3 % z 2,2 %). Výdavky na reštauračné a ubytovacie služby sa zväčšili o 5,1 % po septembrovom poklese o 0,1 %.
Zrýchlil sa rast spotreby Švédov aj v oblasti osobnej starostlivosti, sociálnej ochrany a v kategórii rôznych tovarov a služieb (na 3,1 % z 1,5 %). Pokračoval však pokles výdavkov v segmente bývania, vody, elektriny, plynu a iných palív (-1,9 %), v oblasti zdravotníctva (-1,1 %), dopravy (-2,1 %) a v oblasti informatiky a telekomunikácií (-2,4 % ). Zároveň sa spomalil rast výdavkov na potraviny a nealkoholické nápoje (na 1,6 % z 2,3 %) a na alkoholické nápoje a tabak (na 1,1 % z 3,5 %).
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa spotreba švédskych domácností v októbri zväčšila o 3,3 %, čiže rýchlejším tempom ako v septembri, v ktorom medziročne stúpla o 2,7 %.
Najviac sa zvýšili výdavky švédskych spotrebiteľov na rekreáciu, šport a kultúru, ktoré stúpli o 6,4 % po septembrovom raste o 0,9 %. Zrýchlil sa aj rast výdavkov na odevy a obuv (na 5,6 % z 1,8 %) a na nábytok, vybavenie domácnosti a bežnú údržbu domácností (na 5,3 % z 2,2 %). Výdavky na reštauračné a ubytovacie služby sa zväčšili o 5,1 % po septembrovom poklese o 0,1 %.
Zrýchlil sa rast spotreby Švédov aj v oblasti osobnej starostlivosti, sociálnej ochrany a v kategórii rôznych tovarov a služieb (na 3,1 % z 1,5 %). Pokračoval však pokles výdavkov v segmente bývania, vody, elektriny, plynu a iných palív (-1,9 %), v oblasti zdravotníctva (-1,1 %), dopravy (-2,1 %) a v oblasti informatiky a telekomunikácií (-2,4 % ). Zároveň sa spomalil rast výdavkov na potraviny a nealkoholické nápoje (na 1,6 % z 2,3 %) a na alkoholické nápoje a tabak (na 1,1 % z 3,5 %).
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa spotreba švédskych domácností v októbri zväčšila o 3,3 %, čiže rýchlejším tempom ako v septembri, v ktorom medziročne stúpla o 2,7 %.