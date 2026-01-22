< sekcia Ekonomika
Rast výdavkov v americkom stavebníctve prekonal očakávania

Autor TASR
Washington 22. januára (TASR) - Po septembrovom poklese zaznamenali výdavky v americkom stavebnom sektore v októbri rast, tempo rastu však prekonalo očakávania. Poukázali na to tento týždeň zverejnené údaje amerického ministerstva obchodu. Informoval o tom portál RTTNews.
Ministerstvo uviedlo, že výdavky v stavebníctve vzrástli v októbri o 0,5 % po septembrovom poklese na úrovni 0,6 %. Ekonómovia očakávali, že výdavky sa zvýšia, avšak iba o 0,1 %.
Za nečakane vysokým rastom výdavkov v stavebníctve boli najmä výdavky súkromného sektora. Tie sa zvýšili o 0,6 %. V rámci nich výdavky na bytovú výstavbu vyskočili o 1,3 %, zatiaľ čo výdavky na nebytovú výstavbu vzrástli o 0,2 %.
Mierny rast zaznamenali aj výdavky vo verejnom sektore. Zvýšili sa o 0,1 %, keď ich potiahli najmä výdavky v oblasti školstva. Tie vzrástli o 0,7 %. Výdavky na výstavbu diaľnic zaznamenali rast o 0,1 %.
