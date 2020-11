Rast výdavkov v americkom stavebnom sektore sa prudko spomalil

Washington 2. novembra (TASR) - Výdavky v americkom stavebnom sektore pokračovali v septembri v raste, tempo rastu sa však výrazne spomalilo. Investície do projektov v súkromnom sektore sa síce zvýšili, výdavky na výstavbu vo verejnom sektore však klesli.



Americké ministerstvo obchodu v pondelok informovalo, že výdavky v stavebnom sektore vzrástli v septembri medzimesačne o 0,3 %. V auguste ich rast dosiahol 0,8 %, pritom nový údaj znamená výraznú revíziu smerom nadol. Pôvodne bol rast výdavkov za august stanovený na 1,4 %.



Údaje za september zaostali aj za odhadmi analytikov. Tí počítali s rastom výdavkov v stavebníctve o 1 %. V porovnaní so septembrom minulého roka sa výdavky zvýšili o 1,5 %.



Dôvodom výrazného spomalenia rastu výdavkov v americkom stavebníctve bol podľa údajov agentúry Reuters pokles výdavkov vo verejnom sektore. Tie v septembri medzimesačne klesli o 1,7 %.



Naopak, výdavky na súkromnú výstavbu vzrástli, a to o 0,9 %. Podporili ich najmä investície do bytovej výstavby, ktoré čiastočne podporila pandémia nového koronavírusu. Tá zvýšila dopyt po domoch v okrajových štvrtiach a menej obývaných oblastiach. Výdavky na bytovú výstavbu sa zvýšili o 2,8 %.