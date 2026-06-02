Rast výdavkov v americkom stavebnom sektore prekonal očakávania
Autor TASR
Washington 2. júna (TASR) - Výdavky v americkom stavebnom sektore vzrástli v apríli výraznejšie, než sa čakalo. Podporila ich najmä väčšia výstavba rodinných domov. Údaje amerického ministerstva obchodu zverejnila agentúra Reuters.
Ministerstvo uviedlo, že výdavky v stavebníctve vzrástli v apríli medzimesačne o 0,4 % na ročnú mieru 2,172 bilióna USD (1,86 bilióna eur) po marcovom revidovanom raste o 0,2 %. Analytici počítali s aprílovým rastom iba o 0,2 %, pričom vychádzali z pôvodných údajov za marec, ktoré vykazovali rast výdavkov v stavebníctve o 0,6 %.
Pod zvýšené tempo rastu výdavkov v stavebnom sektore sa podpísali ako súkromný sektor, tak aj verejný sektor. V obidvoch prípadoch sa výdavky zvýšili o 0,4 % potom, ako v marci zaznamenali rast o 0,2 %.
V rámci súkromného sektora výrazne vzrástli výdavky na bytovú výstavbu, a to o 0,8 %. V tomto segmente sa vo väčšej miere investovalo do výstavby rodinných domov, kde sa výdavky zvýšili v apríli o 1,4 %.
Čo sa týka verejného sektora, výdavky jednotlivých štátov, ako aj výdavky na miestnej úrovni vzrástli iba o 0,1 %. Výrazne však vyskočili výdavky zo strany federálnej vlády, až o 4,8 %. Podľa ekonómov je za tým pravdepodobne protiimigračná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a s tým súvisiaca výstavba detenčných centier.
(1 EUR = 1,1649 USD)
