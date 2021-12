Brusel 1. decembra (TASR) – Rast výrobného sektora eurozóny sa v novembri stabilizoval. Jeho tempo stúplo totiž len veľmi nepatrne a bolo druhé najpomalšie od februára. Výrobu aj naďalej brzdia vážne problémy s dodávkami surovín a komponentov, ktoré sa ešte zhoršili a vstupné náklady sa zvýšili najviac za vyše dve desaťročia. Ukázali to v stredu spresnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Prieskum odhalil, že index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v novembri veľmi mierne vzrástol na 58,4 bodu z októbrových 58,3 bodu.



Spresnená hodnota indexu je však nižšia ako 58,6 bodu pri rýchlom odhade a druhá najnižšia od februára (po októbrových 58,3 bodu). Ale udržala sa vysoko nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast výkonu tohto sektora od jeho poklesu.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, v novembri najviac vzrástla aktivita v talianskom výrobnom sektore, pričom jeho PMI dosiahol historické maximum 62,8 bodu. Nasledovali Holandsko s PMI 60,7 bodu, čo bolo jeho deväťmesačné minimum, Írsko (59,9 bodu, najmenej za osem mesiacov), Grécko (58,8 bodu, dvojmesačné minimum), Rakúsko (58,1 bodu, desaťmesačné minimum), Nemecko (57,4 bodu, desaťmesačné minimum), Španielsko (57,1 bodu, osemmesačné minimum) a Francúzsko (55,9 bodu trojmesačné maximum).



Z prieskumu ďalej vyplýva, že čiastkový index produkcie, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI pre oba sektory - výroby aj služieb - a ktorý sa považuje za dobrý ukazovateľ ekonomického zdravia eurozóny, v novembri stúpol na 53,8 z októbrových 53,3 bodu.



"Silný novembrový PMI výrobného sektora zakrýva, aké ťažké sú momentálne podmienky výrobcov. Hoci dopyt zostáva veľký, čoho dôkazom je ďalšie výrazné zlepšenie nových objednávok, situácia v dodávateľských reťazcoch sa naďalej zhoršuje znepokojivou rýchlosťou," povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



Čiastkový index vstupných cien bol v novembri len tesne pod októbrovým rekordným maximom.



Továrne pritom preniesli viac z týchto rastúcich nákladov na zákazníkov a zvýšili svoje ceny najrýchlejším tempom od začiatku týchto prieskumov pred 19 rokmi. Presnejšie, index výrobných cien sa vyšplhal na rekordné maximum 73,7 zo 72,6 bodu.



To naznačuje, že spotrebiteľská inflácia v menovom bloku, ktorá podľa predbežných údajov Eurostatu dosiahla v novembri 4,9 %, bude naďalej prekračovať cieľ Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 %.



Zvýšená inflácia a prudký rast cien nehnuteľností zvyšujú tlak na ECB, ktorá už takmer desaťročie nedosahuje svoj inflačný cieľ, aby konala.



Analytici však predpovedajú, že ECB ponechá svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenené aspoň do konca roka 2023.