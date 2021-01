New York 4. januára (TASR) - Rast výrobného sektora v USA sa v decembri zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za viac ako šesť rokov. Pokračuje tak zotavovanie tohto odvetvia, ktoré zároveň eviduje väčšie cenové tlaky, keďže pandémia nového koronavírusu komplikuje situáciu v dodávateľských reťazcoch. Ukázal to v pondelok najnovší prieskum spoločnosti IHS Markit.



Podľa spresnených údajov Markit sa index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného sektora v decembri zvýšil na 57,1 z 56,7 bodu v novembri. Spresnená hodnota indexu je väčšia ako 56,5 bodu pri rýchlom odhade a najvyššia od septembra 2014. Index sa tiež viac vzdialil od hranice 50 bodov, čo signalizuje rast v danom odvetví.



Ale Markit pripomenul, že oživenie v tomto sektore bolo v decembri nerovnomerné. Americkí výrobcovia spotrebného tovaru zaznamenali slabší tok objednávok, pretože počet infikovaných prudko vzrástol, čo brzdilo spotrebiteľské výdavky. No zároveň výrobcovia strojov a zariadení evidovali silný dopyt, čo naznačuje potenciálne zlepšenia podnikových investícií, uviedol Chris Williamson, hlavný ekonóm Markit.



Prieskum odhalil tiež, že čiastkový index produkcie si udržal výrazné tempo v decembri, aj keď pomalšie ako mesiac predtým. Konkrétne hodnota tohto indexu klesla na 58,3 z novembrového maxima 59,2 bodu, ale bola najvyššia od marca 2015. Podobne sa aj tempo rastu nových objednávok zmiernilo v dôsledku oneskorení na strane dodávateľov surovín a zníženej kapacity pre obmedzenia spojené s pandémiou.