< sekcia Ekonomika
Rast výrobnej aktivity v USA sa v novembri spomalil
Index nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor Spojených štátov v novembri klesol na 51,9 bodu z októbrových 52,5 bodu.
Autor TASR
Washington 23. novembra (TASR) - Rast výrobnej aktivity v USA sa v novembri spomalil a bol najslabší za uplynulé štyri mesiace. Nárast cien spôsobený clami na dovoz mal totiž negatívny vplyv na dopyt, čo viedlo k hromadeniu nepredaných tovarov. To by mohlo spôsobiť spomalenie celej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Index nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor Spojených štátov v novembri klesol na 51,9 bodu z októbrových 52,5 bodu, uviedla spoločnosť S&P Global vo svojom predbežnom odhade. Index však zostal nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles od expanzie v sektore. Ekonómovia počítali so znížením indexu na 52 bodov.
Index nových objednávok padol na 51,3 bodu z 54 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Výrobný sektor tvorí 10,2 % ekonomiky USA.
„Výrobcovia hlásili znepokojujúcu kombináciu pomalšieho rastu nových objednávok a rekordného nárastu zásob hotových výrobkov,“ uviedol hlavný ekonóm S&P Global Market Intelligence Chris Williamson. „Toto nahromadenie zásob signalizuje ďalšie spomalenie výroby v najbližších mesiacoch, pokiaľ sa neoživí dopyt.“
Zložený PMI, ktorý zahŕňa výrobný sektor aj sektor služieb, v novembri vzrástol na 54,8 bodu z 54,6 bodu v októbri. Služby totiž viac než vykompenzovali spomalenie vo výrobnom sektore, keď príslušný PMI stúpol na 55 bodov z 54,8 bodu.
Index nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor Spojených štátov v novembri klesol na 51,9 bodu z októbrových 52,5 bodu, uviedla spoločnosť S&P Global vo svojom predbežnom odhade. Index však zostal nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles od expanzie v sektore. Ekonómovia počítali so znížením indexu na 52 bodov.
Index nových objednávok padol na 51,3 bodu z 54 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Výrobný sektor tvorí 10,2 % ekonomiky USA.
„Výrobcovia hlásili znepokojujúcu kombináciu pomalšieho rastu nových objednávok a rekordného nárastu zásob hotových výrobkov,“ uviedol hlavný ekonóm S&P Global Market Intelligence Chris Williamson. „Toto nahromadenie zásob signalizuje ďalšie spomalenie výroby v najbližších mesiacoch, pokiaľ sa neoživí dopyt.“
Zložený PMI, ktorý zahŕňa výrobný sektor aj sektor služieb, v novembri vzrástol na 54,8 bodu z 54,6 bodu v októbri. Služby totiž viac než vykompenzovali spomalenie vo výrobnom sektore, keď príslušný PMI stúpol na 55 bodov z 54,8 bodu.