Rast výrobných cien v Nemecku sa v apríli opäť spomalil

Wiesbaden 19. mája (TASR) - Rast výrobných cien v Nemecku sa v apríli 2023 opäť spomalil, už siedmy mesiac po sebe. Dosiahol pritom najmenšie tempo za viac ako dva roky, čo naznačuje postupné znižovanie inflačných tlakov v najväčšej európskej ekonomike. Ukázali to v piatok predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Analytici pozorne sledujú vývoj cien hotových produktov v Nemecku, pretože im naznačuje, ktorým smerom sa pohne inflácia v tejto krajine aj v celej eurozóne.



Podľa údajov Destatisu sa index výrobných cien v Nemecku v apríli 2023 zvýšil medziročne o 4,1 % po revidovanom náraste o 6,7 % v marci. To bolo jeho najmenšie zvýšenie od apríla 2021, keď stúpol o 5,2 %. Ekonómovia však očakávali ešte o niečo väčšie spomalenie, a to nárast výrobných cien v apríli o 4 %.



Štatistiky ukázali, že v apríli stúpli najviac ceny tovarov krátkodobej spotreby, o 11,4 %, po ktorých nasledovali ceny tovarov dlhodobej spotreby (8,8 %) a kapitálových tovarov (6,8 %). Ceny energií pritom stúpli len o 2,8 %.



Ceny v nemeckom priemysle bez energií sa medziročne zvýšili o 4,8 %.



Aj v medzimesačnom porovnaní výrobné ceny v Nemecku v apríli vzrástli, prvýkrát od septembra 2022, a to o 0,3 % po poklese o 1,4 % v marci. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa v apríli znížia o 0,5 %.