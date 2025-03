Rast výrobných cien v Nemecku sa vo februári mierne zrýchlil

Wiesbaden 20. marca (TASR) - Medziročný rast výrobných cien v Nemecku sa vo februári 2025 mierne zrýchlil. Ale menej, ako predpovedali ekonómovia. V medzimesačnom porovnaní pritom ceny hotových produktov klesli. Ukázali to vo štvrtok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Analytici pozorne sledujú vývoj cien hotových produktov v Nemecku, pretože im naznačuje, ktorým smerom sa bude uberať inflácia v tejto krajine aj v celej eurozóne.



Štatistiky odhalili, že výrobné ceny v najväčšej európskej ekonomike vo februári 2025 vzrástli, už štvrtý mesiac po sebe, a to medziročne o 0,7 %. Tempo ich rastu sa zrýchlilo z 0,5 % v januári, ale zaostalo za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne 1 %.



K februárovému rastu cien hotových produktov v Nemecku prispeli najmä vyššie ceny tovarov krátkodobej spotreby (3 %), kapitálových tovarov (2 %), tovarov dlhodobej spotreby (1,2 %) a polotovarov (0,3 %). Ceny energií sa medzitým znížili o 0,8 %, najmä v dôsledku poklesu nákladov na zemný plyn (-2,7 %) a diaľkové vykurovanie (-1,6 %), zatiaľ čo ceny elektriny vzrástli o 1 %. Výrobné ceny bez energií sa vo februári zvýšili o 1,4 %.



V medzimesačnom porovnaní index výrobných cien vo februári klesol, už tretí mesiac v rade, a to o 0,2 % po znížení o 0,1 % v januári.