Podľa INE index výrobných cien v Španielsku v máji medziročne vzrástol o 1,1 % po zvýšení o 2,4 % v apríli a marci.

Madrid 25. júna (TASR) - Rast výrobných cien v Španielsku sa v máji spomalil a bol najslabší za takmer 1,5 roka. To signalizuje, že aj inflácia vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny by mohla stratiť tempo. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad INE.



Podľa INE index výrobných cien v Španielsku v máji medziročne vzrástol o 1,1 % po zvýšení o 2,4 % v apríli a marci.



Tempo jeho rastu tak dosiahlo najnižšiu úroveň od januára minulého roka, keď bolo nulové.



A bez energií sa ceny v španielskom výrobnom sektore v máji medziročne zvýšili o 0,3 %, rovnako ako v apríli.



V medzimesačnom porovnaní stúpol index výrobných cien o 0,7 %.



Spomedzi jednotlivých sektorov, v máji oproti minulému roku vzrástli najstrmšie ceny energií, a to o 2,7 %. Ceny polotovarov sa pritom zvýšili o 0,3 % a ceny tovarov krátkodobej spotreby zostali na aprílovej úrovni.