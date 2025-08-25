< sekcia Ekonomika
Rast výrobných cien v Španielsku sa v júli spomalil
Ceny výrobcov v Španielsku v júli 2025 vzrástli medziročne o 0,3 % po zvýšení o 0,8 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Madrid 25. augusta (TASR) - Rast výrobných cien v Španielsku, štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny, sa v júli 2025 spomalil. Dôvodom bolo najmä miernejšie zvýšenie cien energií. Oznámil to v pondelok štatistický úrad INE. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
K spomaleniu ich rastu prispelo miernejšie zvýšenie cien energií (o 1,5 % v porovnaní so 4 % v júni). Ďalšie tlaky pochádzali z pokračujúceho poklesu cien spotrebného tovaru (-1,3 % oproti -1,7 %), tovaru krátkodobej spotreby (-1,5 % oproti -1,9 %) a polotovarov (-0,8 % oproti -0,7 %). Na druhej strane sa v júli zrýchlil rast cien pri tovaroch dlhodobej spotreby (na 1,7 % z 1,5 %) a kapitálových tovaroch (na 1,8 % z 1,7 %).
Po vylúčení cien energií klesli ceny výrobcov v Španielsku v júli o 0,5 % po júnovom znížení o 0,7 %.
V medzimesačnom porovnaní sa výrobné ceny v Španielsku v júli zvýšili o 0,8 %, čo bol oveľa pomalší nárast než o 3,3 % v júni.
