Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. august 2025Meniny má Ľudovít
< sekcia Ekonomika

Rast výrobných cien v Španielsku sa v júli spomalil

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Ceny výrobcov v Španielsku v júli 2025 vzrástli medziročne o 0,3 % po zvýšení o 0,8 % v predchádzajúcom mesiaci.

Autor TASR
Madrid 25. augusta (TASR) - Rast výrobných cien v Španielsku, štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny, sa v júli 2025 spomalil. Dôvodom bolo najmä miernejšie zvýšenie cien energií. Oznámil to v pondelok štatistický úrad INE. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.

Ceny výrobcov v Španielsku v júli 2025 vzrástli medziročne o 0,3 % po zvýšení o 0,8 % v predchádzajúcom mesiaci.

K spomaleniu ich rastu prispelo miernejšie zvýšenie cien energií (o 1,5 % v porovnaní so 4 % v júni). Ďalšie tlaky pochádzali z pokračujúceho poklesu cien spotrebného tovaru (-1,3 % oproti -1,7 %), tovaru krátkodobej spotreby (-1,5 % oproti -1,9 %) a polotovarov (-0,8 % oproti -0,7 %). Na druhej strane sa v júli zrýchlil rast cien pri tovaroch dlhodobej spotreby (na 1,7 % z 1,5 %) a kapitálových tovaroch (na 1,8 % z 1,7 %).

Po vylúčení cien energií klesli ceny výrobcov v Španielsku v júli o 0,5 % po júnovom znížení o 0,7 %.

V medzimesačnom porovnaní sa výrobné ceny v Španielsku v júli zvýšili o 0,8 %, čo bol oveľa pomalší nárast než o 3,3 % v júni.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb