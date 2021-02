Rast výrobných cien v USA sa v januári zrýchlil

Washington 17. februára (TASR) - Rast výrobných cien v USA sa v januári 2021 zrýchlil a viac, ako ekonómovia odhadovali. Dosiahol pritom najväčšie tempo od roku 2009. Prispelo k tomu citeľné zvýšenie nákladov na tovar aj služby. Ukázali to najnovšie údaje amerického ministerstva práce.



Ministerstvo v stredu informovalo, že index cien výrobcov v januári vzrástol o 1,3 % po decembrovom zvýšení o 0,3 %, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že stúpne o 0,4 %.



V medziročnom porovnaní sa rast výrobných cien v januári zrýchlil na 1,7 % z 0,8 % v decembri. Výraznou mierou k tomu prispelo zvýšenie cien služieb, a to o 1,3 %, ktoré bolo najstrmšie od decembra 2009 a nasledovalo po poklese o 0,1 % v decembri 2020.



Aj náklady na tovar v januári stúpli, o 1,4 %, čo bolo najviac od mája 2020. Motorom ich rastu bolo zdraženie energií o 5,1 %.



Po vylúčení nestálych cien potravín a energií sa ceny amerických producentov v januári zvýšili medzimesačne o 1,2 %. To je oveľa viac ako v decembri, keď stúpli len o 0,1 %, a tiež viac ako ich nárast o 0,2 %, s ktorým počítali ekonómovia.