Rast vývozu áut z Číny sa tento rok pravdepodobne výrazne spomalí

Peking 13. januára (TASR) - Export čínskych vozidiel vzrástol za minulý rok takmer o pätinu, tento rok sa však počíta s rastom o necelých 6 %. Uviedla to v pondelok Čínska asociácia výrobcov automobilov (CAAM), ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.



Asociácia odhaduje, že export vozidiel z Číny vzrastie tento rok o 5,8 % na 6,2 milióna. Na porovnanie, v minulom roku sa vývoz zvýšil o 19,3 %.



Na druhej strane, na domácom trhu očakáva CAAM mierne lepší vývoj než v minulom roku. Asociácia vychádza z predĺženia vládnych stimulov na kúpu ekologickejších áut. V minulom roku sa predaj áut na domácom trhu zvýšil o 4,5 % a CAAM odhaduje, že v tomto roku vzrastie o 4,7 % na 32,9 milióna vozidiel.



Čo sa týka elektrických áut, vlani sa z Číny vyviezlo do zahraničia o 10,4 % menej áut než v roku 2023. Na porovnanie, v roku 2023 vzrástol predaj týchto áut o 80,9 %. Naopak, vývoz plug-in hybridov vyskočil vlani o 190 %, pričom v roku 2023 rast dosiahol 47,8 %. Výsledky naznačujú vplyv dodatočných ciel na elektrické autá z Číny, ktoré Európska únia zaviedla v októbri minulého roka.



Agentúra Reuters v tom čase informovala, že čínska vláda vyzvala domáce firmy, aby zastavili veľké investície v tých krajinách Európskej únie, ktoré dodatočné clá na elektromobily vyrobené v Číne podporujú. Automobilky v Číne sa zároveň rozhodli zvýšiť export plug-in hybridov do Európy a vykompenzovať si tak dodatočné európske clá na elektromobily.