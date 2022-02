Rast vývozu Južnej Kórey sa v januári spomalil

Soul 1. februára (TASR) - Vývoz z Južnej Kórey spomalil na začiatku roka tempo rastu, naopak, dopyt po energiách prudko zvýšil dovoz. Výsledkom bol najvyšší obchodný deficit krajiny v histórii meraní.



Ako v utorok informovalo juhokórejské ministerstvo obchodu, hodnota exportu dosiahla v januári 55,32 miliardy USD (49,59 miliardy eur), čo medziročne predstavuje rast o 15,2 %. Export tak rástol už 15. mesiac po sebe, najmä v dôsledku vysokého dopytu po polovodičoch.



Na druhej strane, bolo to najslabšie tempo rastu od februára 2021. Ekonómovia so spomalením rastu počítali, očakávali však, že dosiahne aspoň 15,5 %.



Naopak, dovoz do Južnej Kórey vzrástol až o 35,5 % na 60,21 miliardy USD. Výsledkom je obchodný deficit na úrovni 4,89 miliardy USD, čo predstavuje historické maximum.



Rástol najmä dopyt po energetických surovinách ako ropa, uhlie a plyn. Hodnota tohto dovozu dosiahla 15,95 miliardy USD, čo je v porovnaní s januárom minulého roka viac než dvojnásobok.



(1 EUR = 1,1156 USD)