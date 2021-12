Rast zamestnanosti v eurozóne sa v 3. štvrťroku zrýchlil

Luxemburg 7. decembra (TASR) - Rast zamestnanosti v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa v 3. štvrťroku podľa očakávania zrýchlil. Ukázali to v utorok spresnené údaje európskeho štatistického úradu Eurostat, ktoré potvrdili predbežný odhad.



Podľa týchto údajov sa zamestnanosť v regióne, ktorý zaviedol euro, aj v celej 27-člennej EÚ za tri mesiace do konca septembra 2021 zvýšila medzikvartálne v oboch prípadoch o 0,9 % tak, ako naznačil predbežný odhad. To bolo o niečo väčšie tempo rastu ako v 2. štvrťroku 2021, keď sa zamestnanosť v oboch zónach zvýšila o 0,8 %.



V medziročnom porovnaní stúpla zamestnanosť v 3. štvrťroku 2021 v eurozóne o 2,1 % a v EÚ o 2 %.



Počet odpracovaných hodín sa v období júl-september 2021 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o 2,2 % v eurozóne a o 1,7 % v EÚ. V medziročnom porovnaní stúpol o 3,4 % v eurozóne a 3,3 % v EÚ.



Spomedzi štátov EÚ najväčší rast zamestnanosti vykázali v 3. štvrťroku 2021 Írsko (4 %), Španielsko (2,6 %), Litva (2,1 %), Estónsko a Grécko (v oboch o 1,9 %). V Lotyšsku však zamestnanosť v sledovanom období klesla (-2 %) a zostala stabilná vo Fínsku.



Eurostat na základe sezónne upravených údajov odhaduje, že v 3. štvrťroku 2021 bolo v EÚ zamestnaných 210 miliónov ľudí, z toho 161 miliónov v eurozóne.



V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 zostala zamestnanosť osôb v eurozóne stále 0,3 milióna pod úrovňou zo 4. štvrťroka 2019, no v EÚ bola o 0,1 milióna nad touto úrovňou.



Na Slovensku podľa Eurostatu zamestnanosť v období júl-september 2021 medzikvartálne vzrástla o 0,3 % a medziročne o 0,2 %.