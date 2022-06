Rast zamestnanosti v súkromnom sektore v USA sa v máji prudko spomalil

Washington 2. júna (TASR) - Nárast zamestnanosti v súkromnom sektore v USA sa minulý mesiac prudko spomalil a výrazne sklamal očakávania ekonómov. Firmy majú totiž problém nájsť zamestnancov a ekonomika zápasí s vysokou infláciou.



Počet zamestnaných v súkromnom sektore v máji stúpol len o 128.000 po náraste o revidovaných 202.000 (pôvodne +247.000) v apríli, uviedla firma ADP. Ekonómovia počítali so zvýšením až o 299.000.



Minulý mesiac bol z hľadiska vývoja zamestnanosti v súkromnom sektore najhorším od apríla 2020, keď firmy poslali domov viac než 19 miliónov zamestnancov, keď pandémia spôsobila rozsiahle uzavretie ekonomiky.



Podľa údajov ADP zamestnanosť sa počas uplynulého roka mesačne zvýšila takmer o 500.000.



Vývoj v ekonomike mal v máji najväčší negatívny vplyv na malé firmy do 50 zamestnancov, ktoré znížili počet zamestnancov celkovo o 91.000. Z toho celkový počet zamestnaných firiem do 20 zamestnancov klesol o 78.000.