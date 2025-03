Washington 5. marca (TASR) - Rast zamestnanosti v súkromnom sektore v USA sa vo februári spomalil. A viac, ako ekonómovia očakávali. Vyplýva to z najnovšej správy inštitútu ADP, ktorá naznačuje, že neistota okolo politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa môže mať negatívny vplyv na trh práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Podľa ADP americký súkromný sektor vytvoril vo februári 2025 len 77.000 nových pracovných miest. To bolo oveľa menej než 186.000 v januári a horší výsledok než 141.000 nových miest, ktoré predpovedali analytici. Februárový nábor nových zamestnancov bol najslabší od júla 2024.



"Neistota v politike a spomalenie spotrebiteľských výdavkov mohli viesť k prepúšťaniu alebo spomaleniu náboru. Naše údaje v kombinácii s ďalšími nedávnymi ukazovateľmi naznačujú váhavosť zamestnávateľov pri nábore," uviedla hlavná ekonómka ADP Nela Richardsonová.



Pokles náboru prichádza v čase, keď firmy v USA po januárovom návrate Trumpa do Bieleho domu čelia zavádzaniu ciel na dovoz a hrozbám novej vlny colných taríf či zvyšovaniu už existujúcich ciel.



Čísla, ktoré zverejnila ADP v spolupráci s laboratóriom Stanford Digital Economy Lab, prichádzajú pred piatkovým (7. 3.) zverejnením mimoriadne dôležitej správy o vývoji zamestnanosti od Úradu pre štatistiku na ministerstve práce, hoci medzi týmito dvoma súbormi údajov neexistuje žiadna korelácia.