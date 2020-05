Rast zásob v USA znížil ceny ropy

Melbourne/Singapur 28. mája (TASR) - Ceny ropy pokračovali vo štvrtok v poklese, keď trhy ovplyvnil nečakane výrazný rast zásob v USA. To signalizuje stále nízky dopyt, pričom analytici sa obávajú, že v dôsledku pokračujúcich problémov ekonomiky sa ani v nasledujúcom období rýchlo zotavovať nebude.



Americký ropný inštitút (API) v stredu (27. 5.) informoval, že podľa jeho odhadov zásoby ropy v USA vzrástli v týždni do 22. mája o 8,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Ekonómovia pritom očakávali pokles zásob o 1,9 milióna barelov.



Vzrástli aj zásoby benzínu, ako aj ropných destilátov. Zásoby benzínu sa zvýšili o 1,1 milióna barelov, čo je viac než 10-násobok objemu, s ktorým počítali analytici.



Podobne aj ropné destiláty, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej, prekonali očakávania trhov. Rast dosiahol 6,9 milióna barelov, čo je zhruba 4-násobne viac, než odhadovali analytici.



Trhy teraz čakajú na oficiálne informácie o stave zásob v USA. Tie zverejní vo štvrtok americké ministerstvo energetiky.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.43 h SELČ 34,19 USD (31,11 eura) za barel. V porovnaní so stredajšou uzávierkou to znamená pokles o 55 centov (1,58 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 31,87 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 94 centov alebo 2,87 %.



(1 EUR = 1,0991 USD)