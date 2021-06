Rast ziskov čínskych priemyselných firiem sa v máji spomalil

Peking 28. júna (TASR) - Čínske priemyselné podniky zaznamenali v máji ďalšie výrazné zvýšenie ziskov, tempo rastu sa však v porovnaní s aprílovým vývojom spomalilo. Ovplyvnila to situácia spred roka, ako aj rast cien vstupných surovín.



Čínsky štatistický úrad informoval, že zisk priemyselných podnikov dosiahol za mesiac máj 829,92 miliardy jüanov (107,59 miliardy eur), čo medziročne predstavuje rast o 36,4 %. Údaje štatistického úradu zahrnujú zisky firiem s ročným príjmom viac než 20 miliónov jüanov z hlavných operácií.



V apríli sa zisky podnikov zvýšili o 57 % a v marci až o 92,3 %. Spomaľovanie rastu je dôsledkom vývoja situácie spred roka, keď Čína práve v zimných mesiacoch a začiatkom jari najviac zápasila s novým koronavírusom a vláda obmedzila aktivity podnikov.



Druhá najväčšia ekonomika sveta sa do veľkej miery zotavila z dôsledkov pandémie, momentálne však čelí prudkému rastu cien surovín a problémom v dodávateľských reťazcoch. Zástupca štatistického úradu Ču Chung upozornil, že zotavovanie naprieč odvetviami je naďalej nerovnomerné, pričom výrazne rastú najmä zisky podnikov z metalurgického, chemického a ropného sektora.



Od januára do konca mája dosiahli zisky priemyselných firiem v Číne 3,42 bilióna jüanov. Oproti prvým piatim mesiacom minulého roka to predstavuje rast o 83,4 %.



(1 EUR = 7,7139 CNY)