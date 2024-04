Rast ziskov v čínskom priemysle sa v 1. štvrťroku spomalil

Peking 28. apríla (TASR) - Tempo rastu ziskov v čínskom priemysle sa v 1. štvrťroku 2024 citeľne spomalilo. To signalizuje nerovnomerné oživenie druhej najväčšej svetovej ekonomiky. Ukázali to v sobotu (27. 4.) oficiálne údaje čínskeho národného štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Zisky čínskych priemyselných firiem vzrástli v prvých troch mesiacoch 2024 medziročne o 4,3 %. To bolo oveľa pomalšie tempo ako ich zvýšenie o 10,2 % v prvých dvoch mesiacoch roka.



Štatistický úrad zároveň uviedol, že v marci zisk v priemysle medziročne klesol o 3,5 %. Nezverejnil pritom separátne mesačné údaje za január až február, informoval len, že zisky v priemysle v oboch mesiacoch pokračovali v raste, už od augusta 2023.



Údaje z čínskeho priemyslu doplnili množstvo ekonomických ukazovateľov za marec, ako sú maloobchodné tržby a priemyselná produkcia, ktoré odhalili slabý domáci dopyt napriek solídnemu rastu ekonomiky v 1. štvrťroku.



Prvotné známky toho, že čínska ekonomika v úvode roka naberá na sile, tak postupne ustúpili obavám z nevýrazného domáceho dopytu.



Minulý týždeň vysokí predstavitelia čínskej centrálnej banky signalizovali opatrnosť pri zvyšovaní úverov, keďže reálny dopyt slabne.