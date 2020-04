Rast zisku čínskej spoločnosti Huawei sa v 1. kvartáli prudko spomalil

Peking/Londýn 21. apríla (TASR) - Čínska spoločnosť Huawei zaznamenala v 1. štvrťroku prudké spomalenie rastu tržieb. Najväčší výrobca telekomunikačných zariadení na svete však výsledky vzhľadom na tlak zo strany USA a vplyv pandémie nového koronavírusu označil za dobré.



Huawei informoval, že tržby za 1. štvrťrok dosiahli 182,2 miliardy jüanov (23,72 miliardy eur). Medziročne to znamená rast iba o 1 %. Na porovnanie, v 1. kvartáli 2019 dosiahol medziročný rast tržieb 39 %.



Čistý zisk firma, ktorá je zároveň tretím najväčším výrobcom smartfónov na svete, nezverejnila. Rovnako neinformovala ani o počte predaných telefónov.



Najnovšie výsledky označilo vedenie spoločnosti za pozitívne. "Tempo rastu sa síce spomalilo, ak sa však vezmú do úvahy kroky USA voči firme a vplyv nového koronavírusu, Hauwei vykázal dostatočnú odolnosť," povedal viceprezident Huawei Victor Čang, ktorý výsledky prezentoval v Londýne, keďže firma oslavuje 20 rokov svojho pôsobenia na európskom trhu.



Washington zaradil Huawei vlani na čiernu listinu, pričom ako dôvod uviedol bezpečnostné riziko, čo spoločnosť odmieta. Výsledkom tohto kroku bolo obmedzenie predaja komponentov z USA pre čínsky koncern. Spoločnosť následne za rok 2019 vykázala najslabší celoročný rast zisku za posledné tri roky.



Čo sa týka vplyvu nového koronavírusu, Čang dodal, že vývoj v najbližšom, ako aj dlhodobejšom období je zatiaľ ťažké odhadnúť. Odmietol však kritiku takzvanej "rúškovej diplomacie" v súvislosti s darovaním miliónov ochranných rúšok pre európske krajiny po tom, ako sa nový koronavírus začal šíriť naprieč kontinentom. Podľa kritikov postupu firmy si tak chce Huawei zabezpečiť budúce kontrakty.



"Chceme pomôcť krajinám, ktorým ochranné prostriedky chýbajú. Nie je to o biznise Huawei, je to o sociálnej zodpovednosti firmy," dodal Čang. Spoločnosť však očakáva, že rok 2020 bude jedným z najťažších, keďže USA neplánujú svoje obchodné reštrikcie zmierniť a navyše tlačia na svojich obchodných partnerov, aby voči Huawei postupovali podľa vzoru Washingtonu.



(1 EUR = 7,6819 CNY)