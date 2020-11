Rast zisku čínskych priemyselných podnikov dosiahol 4-ročné maximum

Peking 27. novembra (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov zaznamenal v októbri rast šiesty mesiac po sebe. Navyše tempo rastu dosiahlo takmer štvorročné maximum. Najnovší vývoj signalizuje stabilné zotavovanie čínskeho výrobného sektora z dôsledkov pandémie nového koronavírusu, ktorá má svoj pôvod práve v Číne.



Zisk čínskych priemyselných firiem dosiahol v októbri 642,91 miliardy jüanov (82,16 miliardy eur), uviedol v piatok čínsky štatistický úrad. Medziročne to predstavuje rast o 28,2 %. To je výrazné zrýchlenie rastu zisku podnikov oproti septembru, v ktorom rast dosiahol 10,1 %.



Navyše októbrový vývoj predstavuje najvýraznejší rast zisku priemyselných podnikov od obdobia január - február 2017. Čínsky štatistický úrad bežne zverejňuje mesačné údaje, na začiatku roka však vždy uvádza výsledky za január a február spolu, aby sa vyhol prudkým výkyvom spôsobeným oslavami lunárneho nového roka.



Od začiatku tohto roka sa zisk čínskych priemyselných podnikov zvýšil medziročne o 0,7 %. Prispel k tomu práve vysoký rast ziskov v októbri, keďže za deväť mesiacov roka zaznamenali čínske firmy ešte pokles zisku, a to o 2,4 %.



(1 EUR = 7,8254 CNY)