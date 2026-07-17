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Rast zisku švédskej zbrojovky Saab v 2. kvartáli prekonal očakávania
Nové objednávky skupiny, ktorá vyrába aj rakety a pokročilú elektroniku či ponorky, sa v druhom kvartáli viac ako zdvojnásobili.
Autor TASR
Štokholm 17. júla (TASR) - Švédska zbrojovka Saab v druhom štvrťroku dosiahla silnejší rast prevádzkového zisku, ako sa očakávalo. Výrobca stíhačiek Gripen v piatok uviedol, že jeho prevádzkový zisk vzrástol na 2,79 miliardy švédskych korún (253 miliónov eur) z úrovne 1,98 miliardy SEK, na ktorej bol v rovnakom období minulého roka. Prekonal tak predpoveď analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, ktorí v priemere odhadovali, že bude v sume 2,48 miliardy SEK. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nové objednávky skupiny, ktorá vyrába aj rakety a pokročilú elektroniku či ponorky, sa v druhom kvartáli viac ako zdvojnásobili. Spoločnosť Saab, ktorá konkuruje takým gigantom, ako je americká spoločnosť Lockheed Martin, francúzska firma Dassault Aviation a britská zbrojovka BAE Systems, ďalej uviedla, že jej tržby na porovnateľnom základe medziročne vzrástli o 29,8 %. Dodala, že sa naďalej zameriava na zvyšovanie kapacity, aby uspokojila rastúci dopyt.
Spoločnosť Saab, ktorá má desaťročia skúseností s výrobou bojových lietadiel, je považovaná za atraktívneho partnera, keďže európske krajiny sa snažia vyvinúť stíhačky novej generácie. Zdroje agentúry Reuters minulý mesiac uviedli, že po kolapse spolupráce medzi firmami Airbus a Dassault Aviation sa Airbus čoraz viac zameriava na Saab ako na preferovaného budúceho partnera.
(1 EUR = 11,0285 SEK)
Nové objednávky skupiny, ktorá vyrába aj rakety a pokročilú elektroniku či ponorky, sa v druhom kvartáli viac ako zdvojnásobili. Spoločnosť Saab, ktorá konkuruje takým gigantom, ako je americká spoločnosť Lockheed Martin, francúzska firma Dassault Aviation a britská zbrojovka BAE Systems, ďalej uviedla, že jej tržby na porovnateľnom základe medziročne vzrástli o 29,8 %. Dodala, že sa naďalej zameriava na zvyšovanie kapacity, aby uspokojila rastúci dopyt.
Spoločnosť Saab, ktorá má desaťročia skúseností s výrobou bojových lietadiel, je považovaná za atraktívneho partnera, keďže európske krajiny sa snažia vyvinúť stíhačky novej generácie. Zdroje agentúry Reuters minulý mesiac uviedli, že po kolapse spolupráce medzi firmami Airbus a Dassault Aviation sa Airbus čoraz viac zameriava na Saab ako na preferovaného budúceho partnera.
(1 EUR = 11,0285 SEK)