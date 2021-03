Rastie počet domén súvisiacich s očkovaním, znamená to riziko podvodov

Bratislava 15. marca (TASR) – Počet registrovaných domén súvisiacich s vakcínami sa zvýšil o 300 %, znamená to však aj zvýšené riziko podvodov. Upozorňujú na to odborníci zo spoločnosti Check Point Software Technologies. Miliardy ľudí hľadajú odpovede na otázky súvisiace s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 a podvodníci využívajú ich tendenciu pátrať po týchto informáciách na internete.



Nárast počtu domén podľa odborníkov priamo signalizuje on-line podvody. Útočníci pripravujú webový obsah, ktorý sa vydáva za pravý, aby prilákal zvedavcov. "Cieľom je však kradnúť citlivé osobné údaje alebo inštalovať škodlivý softvér na zariadenia," vysvetlil riaditeľ pobočky na Slovensku Andrej Aleksiev. Predpokladá, že podvody súvisiace s informáciami o vakcínach budú pokračovať. "Prispieva k tomu neistota, izolácia aj sofistikované metódy sociálneho inžinierstva," podotkol Aleksiev.



Analytici spoločnosti zaznamenali od začiatku novembra minulého roka 7056 nových domén súvisiacich s vakcínami. Za potenciálne nebezpečné vyhodnotili 294 z nich. Počet takýchto webových stránok sa tak v porovnaní s predošlým štvormesačným obdobím zvýšil o 300 % a počet potenciálne nebezpečných stránok o 29 %. Konkrétne na Slovensku evidujú výskumníci spoločnosti 21 registrovaných a aktívnych "očkovacích" domén.



Ako prevenciu pred kybernetickými hrozbami pri hľadaní informácií o očkovaní odborníci odporúčajú napríklad vyhýbať sa ponukám na kúpu vakcíny on-line a dávať si pozor na pravopisné chyby v názvoch webových stránok. Tie môžu naznačovať, že ide o falošnú stránku. "Nikdy nezdieľajte svoje prihlasovacie údaje," dodávajú experti. Takisto odporúčajú byť opatrní pri žiadostiach o resetovanie hesla. "Ak dostanete nevyžiadaný e-mail so žiadosťou o resetovanie hesla, nikdy neklikajte na vložené odkazy, ale navštívte priamo web a zmeňte ho tam," dodali odborníci.