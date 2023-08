Rastúca digitalizácia v daňovej oblasti predstavuje pre firmy výzvu

Bratislava 12. augusta (TASR) - Záujem daňových úradov o dodržiavanie legislatívy v daňovej oblasti narastá a urýchľovanie digitalizácie umožňuje čoraz jednoduchší prístup k dátam. Daňoví experti tak čoraz viac využívajú technológie s cieľom zlepšiť kvalitu údajov, zabezpečiť súlad s predpismi a optimalizovať spôsob fungovania svojich organizácií.



Vyplýva to z novej štúdie medzinárodnej poradenskej spoločnosti Deloitte s názvom Central Europe Tax Technology Report. Správa vychádza z prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 125 vedúcich pracovníkov v oblasti daní a financií z 15 jurisdikcií strednej Európy vrátane Slovenska vo februári a marci 2023. Jej cieľom je pomôcť firmám pochopiť existujúce vplyvy, možný dosah zmien a strategický prístup podnikov v rámci regiónu k technológiám a digitalizácii.



"Je zrejmé, že profesionáli v oblasti daní musia prehlbovať nielen svoje vedomosti týkajúce sa účtovníctva a daní, ale je tiež nevyhnutné, aby rozširovali svoje znalosti aj v oblasti digitálnych technológií," zhodnotila senior manažérka na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku Ivana Dvořáková.



Hlavným cieľom digitálnych stratégií daňových úradov je modernizovať daňové systémy a zvýšiť ich odolnosť voči podvodom. Takmer dve tretiny respondentov (62 %) si myslia, že je do určitej alebo veľkej miery pravdepodobné, že daňové orgány budú mať v nasledujúcich troch až piatich rokoch priamy prístup k ich IT systémom. Až 75 % opýtaných zároveň očakáva, že zvýšená miera digitalizácie povedie k cielenejším, užšie zameraným kontrolám zo strany finančnej správy.



"Je pravdepodobné, že vďaka digitalizácii a automatizácii budú daňové orgány počas daňovej kontroly nielen efektívnejšie, ale údaje, ktoré budú od spoločností vyžadovať aj priebežne, budú schopné vyhodnocovať v reálnom čase. Firmy sa na túto situáciu musia adekvátne pripraviť," upozornil manažér na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku Martin Hricko.



Využívanie programov rozsiahlejšej digitálnej transformácie a implementácia systémov ERP novej generácie, ktoré umožnia daňovým tímom zlepšiť kvalitu a zdokonaliť spracovanie údajov, budú podľa prieskumu stále viac nevyhnutným predpokladom na splnenie regulačných požiadaviek v oblasti daňového vykazovania. Napriek tomu viac ako polovica respondentov (60 %) buď neplánuje, alebo len zvažuje ich implementáciu vo svojich spoločnostiach. Polovica všetkých opýtaných považuje za najväčšiu výzvu pri transformácii svojich daňových technológií nedostatok času a zdrojov.